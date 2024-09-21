Макс Ферстаппен: «Доволен вторым местом в квалификации после того, где «Ред Булл» был в пятницу»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации к Гран-при Сингапура – нидерландец уступил лишь гонщику «Макларена» Ландо Норрису.
«Вся квалификация прошла довольно хорошо. Нам удавалось улучшать машину попытку за попыткой. Я доволен тем, что попал на первый ряд, если посмотреть на то, где мы находились вчера.
В третьем сегменте было тяжело. Круг удалили из-за двойных желтых флагов, и потом у всех была лишь одна попытка, чтобы поставить время, поэтому не хотелось перестараться – надо было оставаться в пределах трассы.
Я приму второе место, я доволен», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».
Макс также высказался о предстоящей гонке:
«Сложно сказать, в Сингапуре может произойти всякое, но по крайней мере у нас есть шансы».
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