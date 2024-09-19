Джордж Расселл: «С добавлением 4-й зоны DRS обгонять в Сингапуре, возможно, станет чуть проще. Хотя очень многое в любом случае решится в квалификации»

Расселл оценил перспективы команды на Гран-при Сингапура .

Пилот «Мерседеса » отметил, что рассчитывает добиться успеха, но при этом признал, что ключевую роль сыграют результаты квалификации.

«По ощущениям, каждая трасса, на которую мы приезжаем для проведения Гран-при, по-своему уникальна. Конкуренция в борьбе команд из группы лидеров очень высока, и 0,1 или 0,2 секунды могут решить, где ты окажешься – на первом ряду стартовой решетки или на шестом-седьмом. В прошлом году мы сильно смотрелись на этой трассе – надеюсь, в этом году мы продолжим в том же духе.

На прошлой неделе мы были очень быстры на втором отрезке гонки, а с добавлением четвертой зоны DRS на трассе в Сингапуре обгонят, возможно, станет чуть проще. Хотя здесь в любом случае очень многое решится в квалификации», – рассказал Расселл .

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