Оскар Пиастри: «Если смогу помочь Норрису в борьбе за победу в чемпионате – то с радостью буду готов это сделать»

Пиастри готов помогать напарнику в борьбе за титул.

Пилот «Макларена » отметил, что команда продолжит ставить интересы коллектива на первое место, и что он сам будет готов помочь Ландо Норрису в борьбе за чемпионский титул:

«Ландо по-прежнему опережает меня в чемпионате. И, если быть откровенным, его шансы в итоге выиграть чемпионат более реалистичны, чем у меня.

При этом уик-энд в Баку стал показательным с точки зрения того, какой подход к гонкам мы хотим использовать в «Макларене». Ландо помог мне в Баку и мы все сделали идеально, если говорить о командном подходе к гонкам.

Я хочу побеждать, это вполне естественно. Но если я смогу помочь Ландо в борьбе за победу в чемпионате – я с радостью буду готов это сделать».

Пиастри также отметил необходимость повышения стабильности своих выступлений в квалификациях:

«Важнее всего стабильность выступлений. За исключением этапа в Баку у меня было мало квалификации, в которых я был бы доволен своей скоростью по ходу всех трех сегментов. Да, отрыв от Норриса всегда был небольшим, но я все равно стараюсь работать над улучшением ситуации. Мне просто нужно начать демонстрировать более стабильные выступления».

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