Кристиан Хорнер: «Ред Булл» впервые ошибся перед Барселоной-2023 с развитием болида»
Хорнер рассказал, когда «Ред Булл» избрал неверный путь.
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился историей о том, как команда оказалась в кризисе.
«Мы отследили историю развития, и оказалось, что первая ошибка случилась при обновлении днища в Барселоне в 2023-м. Также это был Гран-при, когда Чеко [Перес] начал испытывать проблемы с машиной.
Мы просто не восприняли это так уж серьезно, ведь Макс [Ферстаппен] победил», – заявил Кристиан.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко добавил:
«Затем мы свернули сильно не туда в этом году в Имоле».
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Auto Motor und Sport
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