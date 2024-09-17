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  • Кристиан Хорнер: «Ред Булл» впервые ошибся перед Барселоной-2023 с развитием болида»
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Кристиан Хорнер: «Ред Булл» впервые ошибся перед Барселоной-2023 с развитием болида»

Хорнер рассказал, когда «Ред Булл» избрал неверный путь.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился историей о том, как команда оказалась в кризисе.

«Мы отследили историю развития, и оказалось, что первая ошибка случилась при обновлении днища в Барселоне в 2023-м. Также это был Гран-при, когда Чеко [Перес] начал испытывать проблемы с машиной.

Мы просто не восприняли это так уж серьезно, ведь Макс [Ферстаппен] победил», – заявил Кристиан.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко добавил:

«Затем мы свернули сильно не туда в этом году в Имоле».

Ферстаппен весь год пинает «Ред Булл» – а что конкретно его бесит в машине и команде?

Кристиан Хорнер: «Теперь отстаем от «Макларена» на 20 очков, «Ред Булл» нужно атаковать»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Auto Motor und Sport
Гран-при Испании
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoСерхио Перес
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Эмилии-Романьи
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