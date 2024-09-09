«Ф-1» поздравила «друга» серии Синнера с победой на US Open

«Формула-1 » посвятила пост итальянскому теннисисту Яннику Синнеру, который одержал победу в финале US Open.

Первая ракетка мира является официальным «другом «Ф-1».

«Поздравляем друга «Ф-1» Янника Синнера со вторым Большим шлемом в этом году на US Open 👏», – написали в соцсетях гоночной серии.

В начале сезона Янник выиграл Australian Open.

Янник Синнер взял US Open! Что принесло ему второй «Шлем» в сезоне?