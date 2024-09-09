«Ф-1» поздравила «друга» серии Синнера с победой на US Open
«Формула-1» посвятила пост итальянскому теннисисту Яннику Синнеру, который одержал победу в финале US Open.
Первая ракетка мира является официальным «другом «Ф-1».
«Поздравляем друга «Ф-1» Янника Синнера со вторым Большим шлемом в этом году на US Open 👏», – написали в соцсетях гоночной серии.
В начале сезона Янник выиграл Australian Open.
Янник Синнер взял US Open! Что принесло ему второй «Шлем» в сезоне?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети «Формулы-1»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости