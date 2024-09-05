MotoGP. Оливейра перейдет в «Прамак» в 2025 году

Гонщик «Трэкхаус Рейсинг» Мигел Оливейра продолжит карьеру в «Прамаке ».

«Ямаха », второй командой которой станет «Прамак», объявила о контракте с португальцем на сезоны-2025 и 2026. Оливейра получит полную поддержку завода.

29-летний пилот проводит свой шестой сезон в MotoGP, на его счету семь подиумов, в том числе пять побед.

«Дорна» останется промоутером MotoGP до 2060 года