MotoGP. Оливейра перейдет в «Прамак» в 2025 году
Гонщик «Трэкхаус Рейсинг» Мигел Оливейра продолжит карьеру в «Прамаке».
«Ямаха», второй командой которой станет «Прамак», объявила о контракте с португальцем на сезоны-2025 и 2026. Оливейра получит полную поддержку завода.
29-летний пилот проводит свой шестой сезон в MotoGP, на его счету семь подиумов, в том числе пять побед.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт MotoGP
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