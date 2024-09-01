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Гельмут Марко: «Ред Булл» доволен, что «Макларен» не разменял позиции между Норрисом и Пиастри. Могло быть хуже»

Марко рад, что «Макларен» не работает на Норриса

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что Максу Ферстаппену удалось минимизировать потери на Гран-при Италии, поскольку Оскар Пиастри в жесткой борьбе обогнал напарника по «Макларену» Ландо Норриса – главного конкурента нидерландца.

«Во-первых, мы довольны, что «Феррари» выиграла благодаря смелой, но в итоге оправдавшей себя стратегии. Также мы довольны спортивным настроем «Макларена». Это проявилось на первом круге, а также в том, что позже позиции не разменяли.

Другими словами, наше неудачное выступление оказалось не столь заметным. Могло быть хуже, однако в итоге разница примерно та же, что и в Зандворте.

Если бы Ландо лидировал со старта, наше отставание составило бы 40 секунд. В итоге оно 38 – мы знаем, что у нас огромные проблемы. Надо вернуться назад и найти точку, где мы повернули не туда», – заявил Марко в эфире ORF.

Норрису осталось 62 очка до Ферстаппена. Разрыв сократился на 22 балла за 4 Гран-при

Ландо Норрис: «Мне кажется, Пиастри подошел слишком близко. Мы могли оба вылететь, затормози я на метр позже»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Гран-при Италии
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Гран-при Нидерландов
logoОскар Пиастри
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