Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» рассчитывал на 15-е место в квалификации. 11-е – звучит хорошо, но машина разочаровывала весь уик-энд»

Алонсо рассказал о крайне скромных ожиданиях «Астон Мартин» от этапа в Монце

Гонщик «Астон Мартин » Фернандо Алонсо , показавший 11-е время в квалификации к Гран-при Италии , признался, что прогноз команды был иным.

«Да, это гораздо лучше [ожиданий]. Мы считали, что являемся восьмой командой. Мы рассчитывали на 15-е-16-е места. Так что результат повышает шансы на очки завтра.

Мы уже видели, что иногда квалифицируемся хорошо, однако в гонках теряем позиции и оказываемся на тех местах, которые заслуживаем. Гонка получится трудной.

11-я позиция – звучит хорошо, но мы не можем довольствоваться такими результатами. Надо менять ситуацию, в которой мы оказались.

Попытаемся провести хорошую гонку, однако это тяжелый уик-энд для нас. Машина разочаровывала весь уик-энд. Как мы уже говорили, надо прибавлять – мы это знаем, мы над этим работаем.

Но да, уровень в этот уик-энд – чуть ниже необходимого минимума для нас. Еще один звоночек, который говорит о том, что надо воспринимать ситуацию серьезно», – произнес двукратный чемпион «Формулы-1» в эфире DAZN.

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