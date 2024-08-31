Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» рассчитывал на 15-е место в квалификации. 11-е – звучит хорошо, но машина разочаровывала весь уик-энд»
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, показавший 11-е время в квалификации к Гран-при Италии, признался, что прогноз команды был иным.
«Да, это гораздо лучше [ожиданий]. Мы считали, что являемся восьмой командой. Мы рассчитывали на 15-е-16-е места. Так что результат повышает шансы на очки завтра.
Мы уже видели, что иногда квалифицируемся хорошо, однако в гонках теряем позиции и оказываемся на тех местах, которые заслуживаем. Гонка получится трудной.
11-я позиция – звучит хорошо, но мы не можем довольствоваться такими результатами. Надо менять ситуацию, в которой мы оказались.
Попытаемся провести хорошую гонку, однако это тяжелый уик-энд для нас. Машина разочаровывала весь уик-энд. Как мы уже говорили, надо прибавлять – мы это знаем, мы над этим работаем.
Но да, уровень в этот уик-энд – чуть ниже необходимого минимума для нас. Еще один звоночек, который говорит о том, что надо воспринимать ситуацию серьезно», – произнес двукратный чемпион «Формулы-1» в эфире DAZN.
Топ-6 в 0,2 секунды, «Ред Булл» разгромлен, Норрис на поуле: быстрейшая квала «Ф-1»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий