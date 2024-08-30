Серхио Перес: «С точки зрения настроек у «Ред Булл» пока нет никакого сдвига. Все меняется из поворота в поворот»
Пилот «Ред Булл» подвел итоги пятничных практик Гран-при Италии, по ходу которых ему пришлось заменить коробку передач.
«У нас возникли накладки, а сессию прервали красными флагами. Мы все еще испытывали технические проблемы, потому что пришлось все делать быстро. Думаю, нужно просто подождать и посмотреть, как будет вести себя болид – чтобы понять, как нам пробиться в лидеры.
Позитивный момент – длинные отрезки. Они выглядели чуть более обещающе. Но с точки зрения настроек у нас пока нет никакого сдвига. Все меняется из поворота в поворот», – сказал Перес.
Серхио ожидает, что его пятничные неполадки легко исправить, поскольку они носят технический характер.
«Но это будет не так легко, как мы надеялись. У болида все еще есть проблемы. Мы боремся с этим. Стараемся извлечь максимум. Надеюсь, в субботу мы сможем добиться прогресса – особенно на быстром круге – и поборемся в гонке».
Гран-при Италии-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 14-й
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий