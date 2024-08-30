Серхио Перес: «С точки зрения настроек у «Ред Булл» пока нет никакого сдвига. Все меняется из поворота в поворот»

Перес рассказал о проблемах «Ред Булл» в практиках в Монце

Пилот «Ред Булл » подвел итоги пятничных практик Гран-при Италии, по ходу которых ему пришлось заменить коробку передач.

«У нас возникли накладки, а сессию прервали красными флагами. Мы все еще испытывали технические проблемы, потому что пришлось все делать быстро. Думаю, нужно просто подождать и посмотреть, как будет вести себя болид – чтобы понять, как нам пробиться в лидеры.

Позитивный момент – длинные отрезки. Они выглядели чуть более обещающе. Но с точки зрения настроек у нас пока нет никакого сдвига. Все меняется из поворота в поворот», – сказал Перес .

Серхио ожидает, что его пятничные неполадки легко исправить, поскольку они носят технический характер.

«Но это будет не так легко, как мы надеялись. У болида все еще есть проблемы. Мы боремся с этим. Стараемся извлечь максимум. Надеюсь, в субботу мы сможем добиться прогресса – особенно на быстром круге – и поборемся в гонке».

Гран-при Италии-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 14-й