Андреа Стелла: «Перегрев шин связан не только с погодой, но и с особенностями асфальта»

Стелла оценил возможные проблемы с износом шин на Гран-при Италии .

Руководитель «Макларена » отметил, что по итогам пятничных свободных заездов основной проблемой команд является грануляция покрышек на новом асфальте в Монце.

«Машины стали быстрее, потому что новый асфальт сам по себе обеспечивает улучшенное сцепление колес с трассой. Однако уровень этого сцепления очень быстро падает, что может привести к тому, что машину начнет срывать.

Кроме того, покрытие трассы очень гладкое, что означает, что вы можете немного занизить посадку машины. А как мы знаем, с болидами текущего поколения, чем ниже посажена машина – тем больше прижимной силы она генерирует. Так что трасса своими характеристиками сама обеспечивает условия для хорошего времени прохождения круга.

Но как только вы начинаете серию кругов, проезжая их один за другим, при этом не охлаждая шины, в поведении машины начинают появляться странности – и происходит это из-за перегрева шин. И я не думаю, что это связано только с жаркой погодой, дело еще и в особенностях асфальта», – рассказал Стелла .

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