Джеймс Воулз о выборе в пользу Колапинто: «Это сочетание трех факторов»
Руководитель «Уильямса» объяснил, почему выбрал именно юниора в качестве замены Логану Сардженту.
«Это сочетание трех факторов.
Во-первых, в «Ф-2» у него сильный прогресс – и это нормально. Но он выступает не за самую топовую команду, и все же ему удается добывать победы и подиумы. Это хорошо подходит для оценки его темпа.
Во-вторых, он проезжает в нашем симуляторе тысячи километров. Он вносит в вклад в развитие болида и способствует тому, в каком направлении идет развитие. Начиная с Мельбурна и заканчивая нынешним этапом, мы наблюдали необходимый прогресс. Времена его кругов были очень близки к результатам Алекса [Албона].
Пока это все в симуляторе, но мы смотрим на прогресс его темпа, на то, как пилоты справляются с новой информацией, поступающей к нам, как они анализируют ее. И он справлялся с этим все лучше и лучше.
И последнее – первая практика в Сильверстоуне, которая была как вознаграждение за то, чего он достиг в «Ф-2». Мы обязаны делать это [предоставлять место юниору в практике] по правилам, но важно вознаграждать участников твоей Академии. И было удивительно, насколько близко он был к Алексу в свой первый раз. Ему понравилось это, он этим насладился – но в то же время показал хороший темп», – пояснил Воулз.
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