Ферстаппен проиграл 4 Гран-при подряд впервые с 2020 года

Теги Гран-при Бельгии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен продолжил серию без побед.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» стал быстрейшим в квалификации на Гран-при Бельгии, но потерял десять позиций на старте из-за замены мотора и финишировал пятым.

Макс проиграл четвертую гонку подряд. За данный период нидерландец заработал один подиум и трижды стал пятым.

Это самая длительная серия без побед для Ферстаппена с 2020 года. За два предыдущих сезона пилот лишь в одном случае проиграл дважды кряду, в 2021-м у него случались серии из трех поражений подряд.

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16 комментариев
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Разве не этого хотели все тут, чтоб сезон был интереснее? Цените момент, пока или РБ снова не поехал или другого самовозника мы не получили
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Это все из-за компуктера его и игрулек
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Ну теперь-то даже самые отбитые должны принять тот факт, что нет больше самовозки у Ферстаппена(на самом деле уже давным давно нет). Даже обновки не дают результата, что аж приходится откатываться к предыдущей версии.
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Ответ Мадина Уйгурова
Разве не этого хотели все тут, чтоб сезон был интереснее? Цените момент, пока или РБ снова не поехал или другого самовозника мы не получили
ценим, крутой отрезок в чемпе когда вообще не понятно кто победит в гонке в итоге
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не просто проиграл а дважды подряд пятым приехал
для чемпионата это очень круто
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А 3 из 4 крайних гонок взял Мерседес
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Да всё равно титул никуда не уплывет, отрыв слишком велик.
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Ответ pan_admiral
А 3 из 4 крайних гонок взял Мерседес
жестко они прибавили, можно лишь поаплодировать, сродни прогрессу маков в прошлом году
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Не вижу повода для беспокойства, наверстает...
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Установит рекорд - 14 гонок без побед.
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Ответ Великий Алонсо
Это все из-за компуктера его и игрулек
Хорошо хоть не стрелялки, а то вообще бы пиши пропало
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Ответ Олег Кабанов
Меньше болтать и больше работать ему нужно, а то в последнее время совсем у него ЧСВ в космос улетело
Оно всегда там было, просто раньше космовоз был
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Ответ Алекс Клиторман
Ну теперь-то даже самые отбитые должны принять тот факт, что нет больше самовозки у Ферстаппена(на самом деле уже давным давно нет). Даже обновки не дают результата, что аж приходится откатываться к предыдущей версии.
Так хейтеры и признают, что у Макса нет самовозки, однако одновременно с этим они отрицают, что он на скилле тащит машину, принижая его результаты, мол без космовозка ничего не может показать. Хотя его подиумы и даже места вне топ 3, это как раз результат работы пилота, в противном случае он приезжал бы как Чеко глубоко позади
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Ответ Алекс Клиторман
Ну теперь-то даже самые отбитые должны принять тот факт, что нет больше самовозки у Ферстаппена(на самом деле уже давным давно нет). Даже обновки не дают результата, что аж приходится откатываться к предыдущей версии.
Свидетели скилла голландца кричали, что это Макс результат обеспечивает, а не Ньюи. Вот Ньюи некоторое время, назад отошёл от дел по развитию болида, пожалуйста, счёт на табло.
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