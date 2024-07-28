Ферстаппен проиграл 4 Гран-при подряд впервые с 2020 года

Гонщик « » продолжил серию без побед.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» стал быстрейшим в квалификации на Гран-при Бельгии, но потерял десять позиций на старте из-за замены мотора и финишировал пятым.

Макс проиграл четвертую гонку подряд. За данный период нидерландец заработал один подиум и трижды стал пятым.

Это самая длительная серия без побед для Ферстаппена с 2020 года. За два предыдущих сезона пилот лишь в одном случае проиграл дважды кряду, в 2021-м у него случались серии из трех поражений подряд.

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