В «Мерседесе» продолжат искать автора письма о саботаже Хэмилтона

Теги происшествия Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

В «Мерседесе» хотят найти автора письма с обвинениями в саботаже Хэмилтона.

Полиция, рассмотрев дело, не нашла в нем состава преступления. Тем не менее, в «Мерседесе» заявили о том, что продолжат предпринимать все необходимые меры, чтобы все-таки определить автора данного письма.

В анонимном сообщении, отправленном якобы от имени сотрудника «Мерседеса», утверждалось, что команда саботирует выступления Льюиса Хэмилтона, не предоставляя ему равных условий с напарником Джорджем Расселлом.

«У нас по-прежнему есть открытая линия связи с полицией. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы определить источник этих электронных писем и сообщений», – заявил представитель «Мерседеса».

«Ф-1» ткнуло письмо о «саботаже Хэмилтона «Мерседесом». И это может быть правдой?

4 комментария
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Хем лично будет его искать? Чтобы отблагодарить?
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Кража титула их так не волновала, как какое то письмо, вы шины научитесь прогревать, и писем не будет, а то а барсе опять в ку1 слили Хэма не прогревом шин в 1 попытке. Не удивлюсь если ещё что то прочитаю, скажем про старт.
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