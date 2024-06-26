В «Мерседесе» продолжат искать автора письма о саботаже Хэмилтона

В «Мерседесе» хотят найти автора письма с обвинениями в саботаже Хэмилтона.

Полиция, рассмотрев дело, не нашла в нем состава преступления. Тем не менее, в «Мерседесе» заявили о том, что продолжат предпринимать все необходимые меры, чтобы все-таки определить автора данного письма.

В анонимном сообщении, отправленном якобы от имени сотрудника « », утверждалось, что команда саботирует выступления , не предоставляя ему равных условий с напарником .

«У нас по-прежнему есть открытая линия связи с полицией. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы определить источник этих электронных писем и сообщений», – заявил представитель «Мерседеса».

«Ф-1» ткнуло письмо о «саботаже Хэмилтона «Мерседесом». И это может быть правдой?