Дэвид Култхард: «Не считаю, что титул у Ферстаппена в кармане»

Теги Ред Булл Дэвид Култхард Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Култхард видит интригу в борьбе за чемпионство в «Ф-1».

Бывший пилот «Ред Булл» и эксперт Channel 4 Дэвид Култхард рассказал, что пелотон сблизился, и Максу Ферстаппену уже не гарантирован титул.

«Если посмотреть на времена на круге, разница между 20 машинами меньше, чем когда-либо в истории нашего спорта.

Все стали ближе к «Ред Булл». Поэтому мы видим, как Чеко [Перес], который в среднем на две или три десятые медленнее Макса, начинает скатываться в конец первой десятки. И Максу приходится по-настоящему трудиться ради побед.

Расклад сил продолжит меняться, и все будет зависеть от того, подходит ли трасса машине, от развития по ходу оставшейся части сезона. Так что я не считаю, что титул у Макса Ферстаппена в кармане», – заявил Дэвид.

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1 комментарий
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Если РБ останется на том же уровне относительно конкурентов, что счас, то Макса не догонят. А вот если деградации продолжится, как у Брауна в 2009, то интрига может появиться. Правда после 2021 Максу не привыкать
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