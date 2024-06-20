«У нас долгосрочный проект, команде нужна качественная обратная связь». Алекс Албон хотел бы видеть напарником по «Уильямсу» опытного пилота

Албон высказался о возможных кандидатурах нового напарника.

Пилот « » отметил, что для него не имеет большого значения то, с кем именно он будет выступать в следующем сезоне. При этом признал, что наличие второго опытного плота помогло бы команде в развитии.

«Со своей стороны я не слишком переживаю от того, кто именно будет моим напарником по команде. С точки зрения опыта и развития команды в целом – да, безусловно, это [наличие опытного напарника] лишним бы не было.

Впереди нас ждет длинный путь, у нас долгосрочный проект, команде нужна качественная обратная связь. Тут я вспоминаю себя времен «Ред Булл». Когда я присоединился к «Уильямсу», то мог помочь команде во многих аспектах, это положительно сказывалось на качестве обратной связи, а так же, как мне кажется, помогало команде улучшать машину.

Честно говоря, в списке претендентов [согласно информации прессы] так много имен, что кто бы в итоге ни стал моим напарником, мне кажется, что это все равно будет опытный гонщик. И тут я в любом случае не имею права голоса. Но для нас опытный пилот будет важен, особенно если через пару лет мы хотим бороться за лидерство в средней группе. ? Он не лучше и не хуже других. Для меня нет никакой разницы», – рассказал Албон.

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