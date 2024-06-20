Алонсо спрогнозировал счет 21:3 в матче Испания – Италия на Евро-2024

Испанские гонщики «Ф-1» высказались о матче футбольной сборной с Италией.

Испания и Италия встретятся в матче группового этапа Евро-2024 сегодня, 20 июня, в 22:00 по московскому времени.

и попросили сделать прогноз на пресс-конференции перед Гран-при Испании.

Сайнс предположил, что его соотечественники обыграют итальянцев со счетом 2:1. Пилот « » добавил, что победный гол будет забит на последних минутах.

Двукратный чемпион «Формулы-1» из « » поставил на счет 21:3 в пользу Испании.

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