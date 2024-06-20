Алонсо спрогнозировал счет 21:3 в матче Испания – Италия на Евро-2024
Испанские гонщики «Ф-1» высказались о матче футбольной сборной с Италией.
Испания и Италия встретятся в матче группового этапа Евро-2024 сегодня, 20 июня, в 22:00 по московскому времени.
Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо попросили сделать прогноз на пресс-конференции перед Гран-при Испании.
Сайнс предположил, что его соотечественники обыграют итальянцев со счетом 2:1. Пилот «Феррари» добавил, что победный гол будет забит на последних минутах.
Двукратный чемпион «Формулы-1» из «Астон Мартин» поставил на счет 21:3 в пользу Испании.
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Хотя в футболе именно в этом матче поставил бы на ничью. Групповой этап, все такое, будут вату катать.
А вот в плей-офф пожалуй склонился бы к итальянцам.