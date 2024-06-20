Алонсо спрогнозировал счет 21:3 в матче Испания – Италия на Евро-2024

Теги Феррари Фернандо Алонсо Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Карлос Сайнс Формула-1 Астон Мартин Авто

Испанские гонщики «Ф-1» высказались о матче футбольной сборной с Италией.

Испания и Италия встретятся в матче группового этапа Евро-2024 сегодня, 20 июня, в 22:00 по московскому времени.

Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо попросили сделать прогноз на пресс-конференции перед Гран-при Испании.

Сайнс предположил, что его соотечественники обыграют итальянцев со счетом 2:1. Пилот «Феррари» добавил, что победный гол будет забит на последних минутах.

Двукратный чемпион «Формулы-1» из «Астон Мартин» поставил на счет 21:3 в пользу Испании.

Карлос Сайнс: «Больше не хочу ждать, решение о новой команде будет принято очень скоро»

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Чем-то они похожи с великой Алонсой
+37
0
+37
У Алонсо самый высокий айку среди людей, он знает исходы матчей еще до их начала, настоящий мужчина, титановые яйца!!! Он даже может за сборную испании сыграть, настоящий сигма! А еще гонку выиграет, если трактор-мартин поедет.
+16
-2
+14
Ответ Великий Алонсо
Фернандо как всегда выделился, особое мышление у Алонсо, неординарная личность.
если прогноз Алонсо сработает, буду плюсовать все ваши комментарии здесь в течение года
+15
-1
+14
и это только в первом тайме добавил Алонсо 🤣
+14
-1
+13
Был бы Алонсо в этой сборной Испании - стали бы чемпионами евро еще на групповой стадии
+11
-2
+9
Просто испанцы приедут 3 и 7-м, а итальянцы 9 и 10-м:)

Хотя в футболе именно в этом матче поставил бы на ничью. Групповой этап, все такое, будут вату катать.
А вот в плей-офф пожалуй склонился бы к итальянцам.
+3
-2
+1
В пляжный волейбол будут играть?
+2
-2
0
Последний лям поставил, полоумный?)
+1
-1
0
Он просто 2+1=3 сказал
0
0
0
Итальянская сборная праздновала победу Феррари в Монако и ЛеМане, а потому будет с жесткого бодуна )
0
0
0
ну по ударам угадал почти..
0
0
0
Ответ Bartez1986
В пляжный волейбол будут играть?
Ой наверное 🤔🤔🤔
+1
-1
0
Ответ ilia rus
У Алонсо самый высокий айку среди людей, он знает исходы матчей еще до их начала, настоящий мужчина, титановые яйца!!! Он даже может за сборную испании сыграть, настоящий сигма! А еще гонку выиграет, если трактор-мартин поедет.
Ты ник поменял?
+1
-1
0
Ответ Ислам Гарданов
Ты ник поменял?
а вы чувство юмора?)
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий