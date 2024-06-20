Алекс Албон о перспективах «Уильямса»: «Я бы пожертвовал сезоном-2025 ради прогресса в сезоне-2026»

Албон готов ждать прогресса « ».

Пилот британской команды признал, что «Уильямсу» потребуется какое-то время, если коллектив хочет в итоге стать одним из лидеров «Формулы-1». И что команде не стоит гнаться за результатами в краткосрочной перспективе, жертвуя при этом прогрессом на длинной дистанции.

«Когда у тебя есть долгосрочный контракт, ты в меньшей степени концентрируешься на краткосрочных перспективах. Тебе не нужен успех в краткосрочной перспективе, если платить за это понадобится позже. Если мы хотим стать одной из топ-команд, нам нужно больше думать о будущем.

Если мы хотим быть одними из лидеров, нам еще нужно будет сделать очень многое – и такие изменения потребуют времени. Так что да, я бы пожертвовал сезоном-2025 ради прогресса в сезоне-2026», – рассказал .

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