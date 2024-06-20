Алекс Албон о перспективах «Уильямса»: «Я бы пожертвовал сезоном-2025 ради прогресса в сезоне-2026»

Теги Уильямс Формула-1 Александр Албон Авто

Албон готов ждать прогресса «Уильямса».

Пилот британской команды признал, что «Уильямсу» потребуется какое-то время, если коллектив хочет в итоге стать одним из лидеров «Формулы-1». И что команде не стоит гнаться за результатами в краткосрочной перспективе, жертвуя при этом прогрессом на длинной дистанции.

«Когда у тебя есть долгосрочный контракт, ты в меньшей степени концентрируешься на краткосрочных перспективах. Тебе не нужен успех в краткосрочной перспективе, если платить за это понадобится позже. Если мы хотим стать одной из топ-команд, нам нужно больше думать о будущем.

Если мы хотим быть одними из лидеров, нам еще нужно будет сделать очень многое – и такие изменения потребуют времени. Так что да, я бы пожертвовал сезоном-2025 ради прогресса в сезоне-2026», – рассказал Албон.

Победитель 3 Гран-при «Ф-1» из «Феррари» все еще без места и замер между двумя аутсайдерами. Кого же выберет Сайнс?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий