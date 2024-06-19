Гельмут Марко: «Ред Булл» продлил Переса, чтобы привнести спокойствие в команду – не вполне сработало»

Теги возможные переходы Гран-при Канады Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Ландо Норрис Оскар Пиастри Андреа Кими Антонелли Авто

Марко прокомментировал новые трудности Переса.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о продлении контракта с Серхио Пересом на фоне неудач и дополнил свои слова о лучшей паре пилотов в «Формуле-1».

– Несколько недель назад вы предположили, что Переса следует оставить в подвешенном состоянии, чтобы увеличить его мотивацию. Стало ли ошибкой столь раннее продление соглашения с «Ред Булл»? На самом деле, как вы и предсказывали, он тут же замедлился…

– Ему действительно не нужно было на этом зацикливаться. Мы продлили его, потому что хотели привнести спокойствие в команду – увы, не вполне сработало. Но теперь у Чеко есть три этапа на трех настоящих гоночных трассах, чтобы проявить себя.

– В Монреале вы ответили на вопрос о лучшей паре гонщиков, назвав Норриса и Пиастри в «Макларене». Это тоже не вполне комплиментарно по отношению к Пересу…

– Но так и есть. Это молодые пилоты, которые очень близки друг к другу, особенно в квалификациях. И оба еще прибавят, особенно Пиастри.

– Как бы вы оценили пару Антонелли-Ферстаппен?

Антонелли – абсолютный человек «Мерседеса», так что нет нужды это обсуждать.

– По-прежнему ходят слухи, что Ферстаппен может заменить Расселла, чей контракт с «Мерседесом» истекает в 2026-м. Что думаете?

– До этого все еще очень далеко. Надо сосредоточиться на предстоящих гонках и сделать все, чтобы снова выиграть титул. Наше главное преимущество в том, что другие коллективы отнимают очки друг к друга. Надеюсь, так и продолжится.

Гельмут Марко: «Норрис и Пиастри – лучшая пара гонщиков в «Ф-1»

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12 комментариев
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То есть отнимать очки сами у себя переподписав Переса, это преимущество перед теми, кто отнимает очки друг у друга?
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Ответ signori
оч логично - дать раннее продление и тут же ставить прозрачный ультиматум на три следующих этапа
ну, так он же сказал, что подписание не сработало, поэтому теперь ультиматум :)
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Ответ signori
оч логично - дать раннее продление и тут же ставить прозрачный ультиматум на три следующих этапа
Нет тут никакого ультиматума, просто это дно которое королем улиц называли, на этих улицах слилось, на обычных нормальных трассах ему будет сложнее слиться, стенки дальше , обгонять проще, зоны безопасности больше, поэтому надеются что он хотя бы в очки начнет попадать. Все они про своего вторика понимают, он регулярно сливается бывает чуть лучше сезон начинает, бывает как сейчас, но его уже продлили, так что может сливаться и дальше.
+6
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Ответ Ват-сон
а если, то что? досрочное расторжение по инициативе коианды и нормальные отступные?
Ну может махнуть с Цунодой местами, сохранив ЗП. Раньше такое ими практиковалось на ура
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Ответ Ват-сон
а если, то что? досрочное расторжение по инициативе коианды и нормальные отступные?
Здесь вообще надо постараться чтобы ультиматум увидеть, речь идёт про то что Ред Булл был в плохой форме на последних гран-при из-за специфических трасс, и в следующих Пересу должно быть полегче.
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оч логично - дать раннее продление и тут же ставить прозрачный ультиматум на три следующих этапа
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"Но теперь у Чеко есть три этапа..." А дальше - опции, которые есть в любом контракте (с)?
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Ответ Mr.BadGuy
То есть отнимать очки сами у себя переподписав Переса, это преимущество перед теми, кто отнимает очки друг у друга?
А что, Чеко способен отнимать очки у Макса? Ну не будет в этом году у РБ кубка конструкторов, Хорнер и Марко не сильно расстроятся.
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Ответ Sebastian Pereira
А что, Чеко способен отнимать очки у Макса? Ну не будет в этом году у РБ кубка конструкторов, Хорнер и Марко не сильно расстроятся.
Чеко способен отнимать очки у себя
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Ответ niceman
ну, так он же сказал, что подписание не сработало, поэтому теперь ультиматум :)
а если, то что? досрочное расторжение по инициативе коианды и нормальные отступные?
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