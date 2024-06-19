Гельмут Марко: «Ред Булл» продлил Переса, чтобы привнести спокойствие в команду – не вполне сработало»

Марко прокомментировал новые трудности Переса.

Советник « » Гельмут Марко высказался о продлении контракта с на фоне неудач и дополнил свои слова о лучшей паре пилотов в «Формуле-1».

– Несколько недель назад вы предположили, что Переса следует оставить в подвешенном состоянии, чтобы увеличить его мотивацию. Стало ли ошибкой столь раннее продление соглашения с «Ред Булл»? На самом деле, как вы и предсказывали, он тут же замедлился…

– Ему действительно не нужно было на этом зацикливаться. Мы продлили его, потому что хотели привнести спокойствие в команду – увы, не вполне сработало. Но теперь у Чеко есть три этапа на трех настоящих гоночных трассах, чтобы проявить себя.

– В Монреале вы ответили на вопрос о лучшей паре гонщиков, назвав и Пиастри в « ». Это тоже не вполне комплиментарно по отношению к Пересу…

– Но так и есть. Это молодые пилоты, которые очень близки друг к другу, особенно в квалификациях. И оба еще прибавят, особенно Пиастри.

– Как бы вы оценили пару Антонелли-Ферстаппен?

– – абсолютный человек «Мерседеса», так что нет нужды это обсуждать.

– По-прежнему ходят слухи, что Ферстаппен может заменить Расселла, чей контракт с «Мерседесом» истекает в 2026-м. Что думаете?

– До этого все еще очень далеко. Надо сосредоточиться на предстоящих гонках и сделать все, чтобы снова выиграть титул. Наше главное преимущество в том, что другие коллективы отнимают очки друг к друга. Надеюсь, так и продолжится.

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