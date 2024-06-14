Ландо Норрис: «Теперь, судя по всему, в борьбе за самые высокие места участвуют уже восемь машин. Но так даже интереснее»

Норрис оценил прогресс « » в последних гонках.

Пилот «Макларена» поделился мнением о том, что в данный момент происходит в расстановке сил в лидирующей группе.

согласился с тем, что «Мерседесу» удалось решить проблемы, с которыми команда сталкивалась на старте сезона, и присоединиться к группе лидеров, в которую уже входят «Ред Булл», « » и «Макларен».

«Если они станут быстрее и будут демонстрировать такой темп и в нескольких ближайших гонках – присоединившись к борьбе, в которой уже участвуют «Феррари», « » и мы, – это сделает все еще интереснее.

Наша жизнь станет интереснее и насыщеннее – хотя для нас она при этом также станет более напряженной и непростой. Ведь теперь, судя по всему, в борьбе за самые высокие места участвуют уже восемь машин. И для всех нас это непростой испытание. Но в целом так интереснее и для нас, и для всех зрителей», – рассказал Норрис.

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