Тото Вольфф: «За последние три гонки «Мерседес» подготовил очень много обновлений – и каждое из них давало незначительную прибавку»

Вольфф высказался о прогрессе « » в работе с болидом.

По словам исполнительного директора команды, удачное выступление «Мерседеса» на Гран-при Канады стало следствием длительной работы, а не обусловлено подготовкой нового переднего антикрыла к этапу в Монреале.

«Порой, когда вы привозите на Гран-при хорошо заметные глазу обновления – будь то какие-то новые детали корпуса или переднее антикрыло, например, – в контексте вашего прогресса и улучшения выступлений люди начинают говорить только об этих новинках.

На самом же деле за последние три гонки мы подготовили очень много обновлений – какие-то хорошо видимы глазу, а какие-то нет, – и каждое из них давало нам прибавку в несколько миллисекунд. Думаю, что именно в таком случае все эти незначительные прибавки в итоге дают положительный эффект.

Как мне кажется, начиная с этапа в Имоле мы сделали несколько шагов в правильном направлении и установили на болид несколько новинок, которые работают хорошо – и это как раз та область, в которой в последние два года у нас возникали трудности. Теперь же мы нашли направление для развития и повышаем скорость болида на каждом Гран-при.

И дальше у нас будут еще новинки – мы привезем новые детали и на этап в Барселоне. Так что мы надеемся, что продолжим двигаться по восходящей траектории», – рассказал .

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