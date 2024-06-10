Шарль Леклер о раннем переходе на слики: «Нам нужно было хоть что-то попробовать. С такими проблемами с двигателем мы в любом случае не претендовали на очки»

Леклер высказался о неудачном выступлении на Гран-при Канады.

По словам пилота « », команда была вынуждена экспериментировать со стратегией, поскольку потеря мощности двигателя в любом случае не позволила бы заработать очки.

«Честно говоря, мне особо нечего сказать – кроме того, что из-за двигателя мы сегодня потеряли все. Затем в какой-то момент гонки мы решили попробовать перейти на слики – хотя понимали, что в той ситуации намного выше были шансы того, что это не сработает.

Но нам в любом случае нужно было попробовать что-то сделать, что-то протестировать. Потому что с такими проблемами с двигателем мы бы в любом случае не смогли заработать очки. Такова была реальность.

При всем при этом я не думаю, что нам стоит слишком остро реагировать на случившееся. То есть, бывают хорошие гоночные уик-энды, а бывают плохие. Вчера нам не хватило 0,03 секунды до попадания в третий сегмент квалификации. При этом ощущения от работы болида явно были далеко не лучшими – и нам нужно работать над исправлением ситуации, постараться понять, что именно пошло не так», – рассказал .

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