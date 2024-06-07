Жак Вильнев: «Хотел ли Стролл когда-либо стать гонщиком?»

Теги Индикар Жак Вильнев Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Лоренс Стролл Авто

Вильнев усомнился в том, что Стролла мотивируют гонки.

Чемпион «Формулы-1» 1997 Жак Вильнев высказался о судьбе пилота «Астон Мартин» Ланса Стролла, который гоняется за команду, принадлежащую отцу – канадскому бизнесмену Лоренсу Строллу.

«Был ли у него когда-либо выбор? Хотел ли он когда-либо действительно стать гонщиком или это была мечта отца?

Его отец всегда с невероятной страстью относился к гонкам. Я знал его, еще когда выступал в «Индикаре». Он сам хотел стать пилотом, ему не позволили, и сейчас он проживает свою мечту.

Был ли у него сына когда-либо выбор по-настоящему или нет?» – задался вопросами Жак на Гран-при Канады.

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3 комментария
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Жак идет по стопам Мостового
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А Жак, конечно, был самостоятелен в выборе и авторитет семьи совсем не довлел
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Ответ Minuvert
А Жак, конечно, был самостоятелен в выборе и авторитет семьи совсем не довлел
Раз на старости лет продолжает гонять, значит, хотел. По Строллу после завершения карьеры в Ф-1 есть некоторые сомнения...
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