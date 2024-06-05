Комментатор «Ф-1» Дэвид Крофт: «Положа руку на сердце, лично мне кажется, что Сайнс перейдет в «Уильямс»

Дэвид Крофт ожидает перехода в «Уильямс».

Многолетний комментатор «Формулы-1» на Sky Sports считает, что Сайнс, выбирая между «Уильямсом» и «Ауди», перейдет в британскую команду.

«Руководитель « » Джеймс Воулз – очень вдохновляющий человек. У него есть стратегия, он знает, что изменить все в одночасье невозможно, и он продает мечту.

Он продал эту мечту Алексу Албону, который тоже сильно верит в двигатель «Мерседеса» 2026 года. Может ли он заполучить Сайнса? Ответ – да, может.

Я общался с людьми из лагеря Сайнса по этому поводу – Карлосу предстоит сделать выбор между « » и «Уильямсом».

В «Ауди» не устанавливали никаких крайних сроков для ответа. Об этом писали в прессе, но на самом деле это не так, Сайнсу не нужно было принимать решение до конца мая. И дело не в деньгах. А в том, каким Сайнс видит свое будущее.

Готов ли он довериться совершенно новому проекту «Ауди» – организации, которая в прошлом неоднократно добивалась больших успехов в мировых автогоночных сериях, но не в «Формуле-1»? Или лучше довериться «Уильямсу» – команде, о которой тебе известно больше? Команде, которая уже добивалась успехов в «Формуле-1», но в последние годы переживала не лучшие времена?

Положа руку на сердце, лично мне кажется, что Карлос перейдет в «Уильямс».

Я думаю, что Сайнс отправится туда, потому что он своими глазами видит, что собой представляет команда. В то время как о перспективах «Ауди» прямо сейчас сложно сказать что-то определенное.

Они еще не взяли под контроль «Заубер», они уже строят свои двигатели к сезону-2026, но на этом все. Если Джеймс Воулз все-таки заполучит Сайнса – это будет его заслугой и ему нужно будет отдать должное. Потому что тогда он действительно серьезно перевернет ситуацию и соберет блестящий состав пилотов, который сможет стать фундаментом для команды на многие годы», – рассказал Крофт.

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