MotoGP. Алеш Эспаргаро станет тест-пилотом «Хонды» в 2025 году

Теги чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Алеш Эспаргаро Штефан Брадль Авто

Алеш Эспаргаро перейдет в «Хонду» на должность тест-пилота MotoGP.

Ранее Эспаргаро заявил, что нынешний сезон станет для него последним и по его окончании испанец завершит карьеру.

По информации Autosport, стороны очень близки к тому, чтобы договориться о контракте. При этом на данный момент не ясно, как переход Эспаргаро скажется на нынешнем тест-пилоте «Хонды» Штефане Брадле.

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