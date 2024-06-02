MotoGP. Алеш Эспаргаро станет тест-пилотом «Хонды» в 2025 году
Алеш Эспаргаро перейдет в «Хонду» на должность тест-пилота MotoGP.
Ранее Эспаргаро заявил, что нынешний сезон станет для него последним и по его окончании испанец завершит карьеру.
По информации Autosport, стороны очень близки к тому, чтобы договориться о контракте. При этом на данный момент не ясно, как переход Эспаргаро скажется на нынешнем тест-пилоте «Хонды» Штефане Брадле.
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