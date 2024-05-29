Гельмут Марко об ущербе от аварии Переса: «В худшем случае это действительно скажется на процессе работы над развитием болида»

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Авто

Марко оценил возможное влияние аварии Переса на работу «Ред Булл».

По словам советника «Ред Булл», авария Переса в Монако обойдется команде примерно в $3 млн. И этих денег команда не досчитается при дальнейшей работе над развитием и улучшением болида.

«Очевидно, что эта ситуация повлияет на нас. Потому что команде нужно будет думать, что именно делать с машиной. И бюджет этих дальнейших разработок сократится на $3 млн. В худшем случае это действительно скажется на процессе работы над развитием болида.

Если нам придется проводить какие-то дополнительные исследования в условиях возросшей конкуренции со стороны «Феррари» и «Макларена», случившееся естественным образом поставит нас в невыгодное положение. А если случится еще одна авария, у нас уже не будет достаточно деталей для двух болидов», – рассказал Марко.

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3 комментария
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Вся надежда на краши Перца - источник интриги в чемпионате
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И поэтому мы и дальше продлим терпилу Переса
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