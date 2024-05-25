Джордж Расселл: «Очень сильный результат. Мы прогрессируем»

Теги Гран-при Монако Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Расселл остался доволен выступлением в квалификации к Гран-при Монако.

Пилот «Мерседеса» отметил прогресс команды в работе с болидом и работу обновлений, что позволило добиться, по мнению Расселла, отличного результата в квалификации.

«Очень, очень сильный результат для нас сегодня. Нам не хватило двух сотых секунды до третьей позиции – столь близкое отставание даже разочаровывает. В данный момент мы сильно прогрессируем. В этот уик-энд мы привезли еще новинки и они работают отлично. Надеюсь, для нас это поворотный момент сезона. Потому что трасса в Монако никогда не относилась к числу сильных для нашей машины.

По ощущениям, я проехал сильный круг. Я был им доволен. И вполне мог оказаться третьим. Но в итоге у нас пятая позиция. Мы и правда прогрессируем.

Что касается шансов в гонке, то в последние годы Гран-при Монако получался довольно хаотичным. При этом я не уверен, стоит ли ждать в гонке дождя. Но мы будем рады дождю, это обострит ситуацию.

Мы хотим добиться хорошего результата, но главное – это прогресс в работе с машиной. Команда великолепно поработала, успев подготовить новинки раньше запланированного срока», – рассказал Расселл.

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6 комментариев
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Прогрессируют маки а вы один раз неплохую квалу провели)
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Ответ Bzz Pvz
Ребят, очень жестко вы с Льюисом Хамильтоном. Да, в сухую сливает 3-ий год подряд своему напарнику, но проявите хоть немного уважения 7-ми кратному чемпиону
А что там в прошлом году было, не напомнишь?
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