Оскар Пиастри: «Возможно первое или десятое место в квалификации, группа лидеров очень плотная»

Пиастри рассказал о запутанном раскладе сил в Монте-Карло.

Пилот « » подвел итоги пятничных тренировок перед Гран-при Монако и проанализировал ситуацию в пелотоне «Формулы-1».

«Мы считали, что во второй практике будет дождь, поэтому рано использовали шины «софт». Учитывая это, день прошел достойно.

« » выглядит быстро, « » выглядит хорошо, « » пока смотрится гораздо сильнее в этот уик-энд. Группа лидеров очень плотная.

Честно говоря, мы можем стать первыми [в квалификации], а можем стать восьмыми. Даже «Астон» выглядит довольно прилично, Алонсо смотрелся хорошо. Возможно, будет первое место, возможно, десятое. Кто знает. Сегодня все было очень плотно.

Все постараются настроить машины и провести хорошие попытки завтра. Будет интересно, ведь фактически все в руках гонщиков. Есть много быстрых машин, и, похоже, тот, кто сможет идеально проехать круг, окажется на поуле», – заявил Пиастри.

Гран-при Монако-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 4-й

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