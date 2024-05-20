Ферстаппен, Леклер и Норрис – лучшие пилоты Гран-при в Имоле по версии The Race, Алонсо и Сарджент – худшие
Лидеры «Феррари» и «Макларена» вошли в число сильнейших пилотов этапа в Имоле.
Издание The Race распределило пилотов от лучшего к худшему по итогам Гран-при Эмилии-Романьи. Эксперт Эдд Стро учитывает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.
Призеры гонки Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Ландо Норрис («Макларен») и Шарль Леклер («Феррари») составили первую тройку, однако Леклер в рейтинге опередил Норриса.
Не в первый раз высокие позиции заняли представители второго эшелона команд: пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг стал пятым, лидер «РБ» Юки Цунода – шестым.
Второй номер «Ред Булл» Серхио Перес расположился на 17-й строчке, худшими признали Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Логана Сарджента («Уильямс»).
Рейтинг гонщиков по итогам Гран-при Эмилии-Романьи (The Race)
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