Ферстаппен, Леклер и Норрис – лучшие пилоты Гран-при в Имоле по версии The Race, Алонсо и Сарджент – худшие

Лидеры «Феррари» и «Макларена» вошли в число сильнейших пилотов этапа в Имоле.

Издание The Race распределило пилотов от лучшего к худшему по итогам Гран-при Эмилии-Романьи. Эксперт Эдд Стро учитывает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Призеры гонки («Ред Булл»), («Макларен») и («Феррари») составили первую тройку, однако Леклер в рейтинге опередил Норриса.

Не в первый раз высокие позиции заняли представители второго эшелона команд: пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг стал пятым, лидер «РБ» Юки Цунода – шестым.

Второй номер «Ред Булл» Серхио Перес расположился на 17-й строчке, худшими признали Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Логана Сарджента («Уильямс»).

Рейтинг гонщиков по итогам Гран-при Эмилии-Романьи (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Оскар Пиастри («Макларен»)

5. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

6. Юки Цунода («РБ»)

7. Джордж Расселл («Мерседес»)

8. Карлос Сайнс («Феррари»)

9. Кевин Магнуссен («Хаас»)

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

11. Алекс Албон («Уильямс»)

12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

13. Валттери Боттас («Заубер»)

14. Эстебан Окон («Альпин»)

15. Даниэль Риккардо («РБ»)

16. Пьер Гасли («Альпин»)

17. Серхио Перес («Ред Булл»)

18. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

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