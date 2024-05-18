Пиастри потеряет 3 позиции на старте Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри получил штраф за нарушение в квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи.

Стюарды посчитали, что австралиец заблокировал пилота « » . Оскар потеряет три позиции на старте гонки.

Пиастри показал второе время в субботу и начнет завтрашний заезд пятым.

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

Оскар Пиастри: «У «Макларена» высокая уверенность перед гонкой в Имоле»

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