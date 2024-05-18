Пиастри потеряет 3 позиции на старте Гран-при Эмилии-Романьи

Теги ФИА Макларен Формула-1 регламент Кевин Магнуссен Хаас Гран-при Эмилии-Романьи Оскар Пиастри Авто

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри получил штраф за нарушение в квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи.

Стюарды посчитали, что австралиец заблокировал пилота «Хааса» Кевина Магнуссена. Оскар потеряет три позиции на старте гонки.

Пиастри показал второе время в субботу и начнет завтрашний заезд пятым.

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

Оскар Пиастри: «У «Макларена» высокая уверенность перед гонкой в Имоле»

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12 комментариев
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Сам себе в ногу выстрелил получается. А команда зачем их выпускала на ненужный круг, обидно…
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Жаль, но по делу
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Ответ Scorpio
Чет не помню момент, он видел магу или инженер не сообщил о приближении?
А какая разница? Маге круг был испорчен сильно, до полного сброса.
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Гонка ещё не началась, а Магнусен уже начал гадить соперникам
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Ожидаемо.
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Мда. Оскар уже вторую гонку ведёт лучше чем Норрис, но ему жутко не везёт.
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опять Магнуссен оказался в нужном месте в нужное время :)
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досадно. любопытно было посмотреть, как маки вместе попытались бы на старте обойти ферзя.
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Было очевидно что штраф будет, за такое дают штраф всем кроме самого блатного, тот специально блокирует как Хэма в Австрии 23 и даже расследования нет, вообще Хаас маку сегодня все испортил, халк еще специально слипстрим раздавал дружку, именно он поул подарил, тот его в ку2 разгонял.
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Чет не помню момент, он видел магу или инженер не сообщил о приближении?
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Фуры начинают прорыв
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Ответ Grigpar
А какая разница? Маге круг был испорчен сильно, до полного сброса.
Для стюардов никакой, согласен. Они так и пишут в вердикте, просто интересно, сам виноват или тима удружила.
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