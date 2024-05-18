Пиастри потеряет 3 позиции на старте Гран-при Эмилии-Романьи
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри получил штраф за нарушение в квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи.
Стюарды посчитали, что австралиец заблокировал пилота «Хааса» Кевина Магнуссена. Оскар потеряет три позиции на старте гонки.
Пиастри показал второе время в субботу и начнет завтрашний заезд пятым.
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