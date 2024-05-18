Оскар Пиастри: «У «Макларена» высокая уверенность перед гонкой в Имоле»

Пиастри доволен вторым местом в квалификации в Имоле и полон уверенности.

Гонщик « » занял вторую позицию по итогам квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи, после чего подвел итоги сессии.

«Все прошло довольно хорошо, немного неряшливо в последнем повороте, однако в том месте очень и очень тяжело собрать идеальный круг. Так что я весьма доволен.

Я очень доволен машиной с того момента, как мы выехали на трассу вчера. Чуть-чуть не хватило до поула, но я очень доволен. Давно я не был среди лидеров», – отметил австралиец.

Пиастри также поделился ожиданиями от воскресного заезда:

«Посмотрим, что получится сделать. Безусловно, темп у нас есть весь уик-энд. Конечно, никогда нельзя сбрасывать со счетов [Ферстаппена] и « », как мы только что увидели, но уверенность высока.

Разумеется, это не самый простой трек для обгонов, но у нас высокая уверенность в том, что мы способны показать что-то хорошее».

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

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