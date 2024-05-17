Фернандо Алонсо: «Мы привезли в Имолу новые элементы – уверен, что они будут работать так, как ожидалось»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Майами Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Алонсо рассказал о слабостях «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин» считает, что команде нужно тщательнее подбирать настройки на гоночный уик-энд.

«Очень важно [держаться в одном темпе с остальными], потому что, похоже, наши основные соперники прогрессируют с каждой гонкой, а мы не хотим упустить возможность побороться за высокие места. Мы привезли сюда новые элементы (в Имоле на AMR24 поставили новое переднее крыло – Спортс) – уверен, что они будут работать так, как ожидалось.

Несмотря на обновления, я думаю, нам нужно оптимизировать работу над настройками болида. В Майами мы, вероятно, не попали в необходимое окно настроек. Теперь [в Имоле] у нас три практики – нужно найти золотую середину», – подчеркнул Алонсо.

Вся «Ф-1» восхищена жаждой Алонсо до гонок и отказом уходить раньше 45 лет! Теперь пример даже для Хэмилтона
  

2 комментария
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на болиде Цуноды Алонсо бы уже побил рекорд скорости на треке!
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