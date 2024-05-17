Гельмут Марко: «Конкуренты «Ред Булл» приближаются, это факт, «Феррари» – самый серьезный соперник»

Теги Гран-при Австралии Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Марко высказался о плотном соперничестве и главном конкуренте «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что считает «Феррари» ключевым соперником своей команды.

«Пока мы проиграли две гонки, в Майами и Мельбурне, обе на городских трассах. Теперь мы возвращаемся на стационарный автодром. Посмотрим, получится ли преодолеть небольшую фазу слабости.

«Феррари», безусловно, сделала шаг вперед и является быстрейшей командой позади нас, поскольку также добилась стабильности в плане стратегии. Я считаю ее наиболее серьезным соперником. Конкуренты приближаются, это факт. Насколько они близки, зависит от трассы», – заявил Марко перед Гран-при Эмилии-Романьи.

Гельмут признался, что загадкой для него остается скорость «Мерседеса»:

«Это непредсказуемая команда. Иногда она впереди, а затем внезапно оказывается далеко. Но она привезет обновление, и посмотрим, получится ли распутать гордиев узел».

Также австрийский специалист поделился мыслями о победе пилота «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Майами:

«Норрис был быстрым на протяжении уик-энда, и порой мы просто не могли сравняться с ним по временам на круге. Безусловно, успех укрепит его уверенность в себе, и в итоге он станет допускать меньше ошибок, что часто случалось в прошлом. И Макс [Ферстаппен] очень за него рад – они хорошие друзья и часто летают на гонки вместе».

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Подождите, какая Феррари, две недели все говорят про Макларен, как вторую силу. Что вы нас путаете!
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