Ландо Норрис: «Все еще думаю о победе в Майами, но надо переключиться на Имолу и постараться повторить»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Майами Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Норрис сообщил о подготовке к новой гонке после победы в США.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о праздновании победы на Гран-при Майами и подготовке к этапу в Имоле.

«Я отпраздновал подобающим образом, конечно, но впереди новый уик-энд, и надо быть к нему готовым.

Ты все равно много думаешь об этом – я все еще думаю сейчас. Хочется держать это в голове, но в то же время необходимо переключить внимание на следующий уик-энд, то есть этот, и постараться повторить подобное. Как бы мне ни нравился [Гран-при Майами], наступает следующий этап», – заявил британец перед Гран-при Эмилии-Романьи.

Также Ландо поделился мнением о противостоянии с другими топ-командами:

«Нужно добиться большего, если мы хотим бороться с «Феррари» и «Ред Булл» на постоянной основе. Но команда проявляет себя прекрасно. Удалось показать прогресс, и, надеюсь, в будущем появятся другие [обновления]. Такое нам нужно почаще».

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Макларены в Имоле выйдут с надписью: "05.05 - можем повторить!"?
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