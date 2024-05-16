Ландо Норрис: «Все еще думаю о победе в Майами, но надо переключиться на Имолу и постараться повторить»

Норрис сообщил о подготовке к новой гонке после победы в США.

Пилот « » высказался о праздновании победы на и подготовке к этапу в Имоле.

«Я отпраздновал подобающим образом, конечно, но впереди новый уик-энд, и надо быть к нему готовым.

Ты все равно много думаешь об этом – я все еще думаю сейчас. Хочется держать это в голове, но в то же время необходимо переключить внимание на следующий уик-энд, то есть этот, и постараться повторить подобное. Как бы мне ни нравился [Гран-при Майами], наступает следующий этап», – заявил британец перед -Романьи.

Также Ландо поделился мнением о противостоянии с другими топ-командами:

«Нужно добиться большего, если мы хотим бороться с « » и «Ред Булл» на постоянной основе. Но команда проявляет себя прекрасно. Удалось показать прогресс, и, надеюсь, в будущем появятся другие [обновления]. Такое нам нужно почаще».

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