Ферстаппен выступит в 24-часовой виртуальной гонке во время уик-энда «Ф-1» в Имоле

Команда Макса Ферстаппена «Тим Редлайн» подтвердила участие трехкратного чемпиона «Формулы-1» в виртуальных «24 часах Нюрбургринга».

Гонка пройдет в ближайшие субботу и воскресенье, 18 и 19 мая, во время -Романьи «Ф-1».

«Это 24-часовая гонка, и мы будем вчетвером, думаю. Но, конечно, времени у меня немного, ночь субботы и утро воскресенья, между двумя и четырьмя часами, если я это сделаю.

Разумеется, надо вовремя лечь спать, чтобы начать воскресенье отдохнувшим. Но нельзя решать за других, чем они будут заниматься в субботу вечером. Люди могут пойти на ужин, творить безумные вещи.

Это мое свободное время, и, полагаю, я достаточно профессионален, чтобы понять, что для меня нормально, а что нет», – прокомментировал решение пилот « ».

Макс Ферстаппен: «Мне никогда не бывает скучно – потому что мне не нужны другая команда или другой пилот, чтобы бросить себе вызов»

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