Руководитель «Астон Мартин»: «Мы критикуем Стролла, но не публично»
В «Астон Мартин» сообщили, что критикуют Стролла за ошибки.
Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о трудном сезоне для гонщика Ланса Стролла, сына владельца команды Лоренса Стролла.
– Вашего второго пилота всегда демонстративно защищают после плохих выступлений или ошибок. Запрещена ли критика Ланса Стролла?
– Нет, вовсе нет. Критика имеет место. Но, как и в случае с Фернандо [Алонсо], мы не критикуем его публично. Ланс, которого мы знаем, отличается от Ланса, который может существовать в восприятии зрителей. Это тоже одна из причин, почему мы вступаемся, когда его критикуют со стороны. Он очень трудолюбивый. Он не просто прилетает и садится в болид, что соответствовало бы стереотипному восприятию.
– Оказывается ли он под слишком большим давлением дома? Или сам слишком давит на себя?
– Полагаю, он оказывает на себя серьезное давление. Но надо понимать, что он в ситуации, когда есть столь сильный напарник. Более того, весь проект выстроен вокруг него. Он справляется с этим образцовым образом. Безусловно, это непросто.
– Команды из средней группы часто говорят, что десять пилотов сражаются с Лансом Строллом за последнее место в очковой зоне. Неуважение ли это или просто реальность?
– На мой взгляд, это неуважение. А также это несправедливо. Если посмотреть на его развитие за последние несколько лет, он весьма прилично выступал в паре с Себастьяном [Феттелем]. Также он всегда здорово выступал в сравнении с Фернандо в гонках. Но необходимо обрести стабильность. Мы должны над этим поработать.
Я нахожу такие заявления неуважительными, но, учитывая среду «Формулы-1», их можно понять.
Марко поддержал присуждение очков топ-12: «Если у больших команд нет технических проблем, а у Стролла нормальный день, для других ничего не остается»