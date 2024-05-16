Руководитель «Астон Мартин»: «Мы критикуем Стролла, но не публично»

В «Астон Мартин» сообщили, что критикуют Стролла за ошибки.

Руководитель « » Майк Крак высказался о трудном сезоне для гонщика , сына владельца команды Лоренса Стролла.

– Вашего второго пилота всегда демонстративно защищают после плохих выступлений или ошибок. Запрещена ли критика Ланса Стролла?

– Нет, вовсе нет. Критика имеет место. Но, как и в случае с Фернандо [ ], мы не критикуем его публично. Ланс, которого мы знаем, отличается от Ланса, который может существовать в восприятии зрителей. Это тоже одна из причин, почему мы вступаемся, когда его критикуют со стороны. Он очень трудолюбивый. Он не просто прилетает и садится в болид, что соответствовало бы стереотипному восприятию.

– Оказывается ли он под слишком большим давлением дома? Или сам слишком давит на себя?

– Полагаю, он оказывает на себя серьезное давление. Но надо понимать, что он в ситуации, когда есть столь сильный напарник. Более того, весь проект выстроен вокруг него. Он справляется с этим образцовым образом. Безусловно, это непросто.

– Команды из средней группы часто говорят, что десять пилотов сражаются с Лансом Строллом за последнее место в очковой зоне. Неуважение ли это или просто реальность?

– На мой взгляд, это неуважение. А также это несправедливо. Если посмотреть на его развитие за последние несколько лет, он весьма прилично выступал в паре с [Феттелем]. Также он всегда здорово выступал в сравнении с Фернандо в гонках. Но необходимо обрести стабильность. Мы должны над этим поработать.

Я нахожу такие заявления неуважительными, но, учитывая среду «Формулы-1», их можно понять.

Марко поддержал присуждение очков топ-12: «Если у больших команд нет технических проблем, а у Стролла нормальный день, для других ничего не остается»