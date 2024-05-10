Эндрю Шовлин: «У «Мерседеса» по-прежнему есть большая проблема – от сессии к сессии поведение машины разительно меняется»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Эндрю Шовлин Джордж Расселл Гран-при Майами Авто

В «Мерседесе» рассказали о плане обновлений болида в ближайших гонках.

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин оценил работу болида на Гран-при Майами, где немецкая команда использовала первую часть крупного пакета обновлений.

По словам Шовлина, новинки будут появляться на протяжении ближайших нескольких Гран-при, а главной задачей «Мерседеса» остается устранение проблемы с нестабильным поведением болида.

«Мы ускорили процесс развития болида и смогли привезти некоторые детали из запланированного пакета обновлений уже на Гран-при Майами. В основном речь идет об обновленной конструкции днища болида. Вторая часть этого пакета обновлений будет готова к этапу в Имоле.

Согласно полученным командой данным, днище работает именно так, как мы и ожидали. Проблема лишь в том, что другие команды тоже быстро развиваются. Например, на этап в Майами «Макларен» привез очень много новинок.

Другая же проблема заключается в том, что трудности Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла с управлением болида затмевают собой истинный потенциал этих новинок.

У нас по-прежнему есть очень большая проблема – она заключается в том, что от сессии к сессии поведение машины разительно меняется. И пока мы не разберемся с этой проблемой, нам будет трудной в полной мере использовать потенциал последних новинок.

Мы считаем, что за последние несколько недель добились прогресса и стали лучше понимать, что именно нам нужно делать с нашей машиной, чтобы облегчить жизнь нашим гонщикам. В ближайшие 3-4 гонки у нас появится много новинок, и мы надеемся, что уже вскоре эта работа принесет свои плоды», – рассказал Шовлин.

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3 комментария
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Поведение машины меняется как у блудливой женщины - добавил главный гоночный инженер команды Мерседес.

А вообще чем то занимается инженерно-конструкторское подразделение Мерседеса в последнее время ?

P.S. Поклонник марки Мерседес-Бенц с 50+ стажем.
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значит обновления не решают комплексно проблемы, а выборочно. Такая метода только рождает новые проблемы, которые становятся сюрпризом. У Мерсов вообще есть главный конструктор, который видит всю концепцию болида в целом?
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- Проблема лишь в том, что другие команды тоже быстро развиваются.

вообще обнаглели, как посмели развиваться
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