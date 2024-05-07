Мартин Брандл: «Легко рассуждать о везении Норриса, но все тоньше»

Брандл призвал не списывать триумф Норриса на удачу.

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» уверен, что гонщик « » выиграл Гран-при Майами не только из-за «бесплатного» пит-стопа в режиме сэйфти-кара.

«Легко рассуждать о везении с машиной безопасности, но все тоньше.

[После пит-стопов соперников] у Норриса был гигантский темп на обновленном «Макларене», как и у его напарника , на чью сестринскую машину установили некоторые из новых деталей – он изначально ехал на втором месте и держал вполне в поле зрения, а обе «Феррари» – позади.

«Макларен», создавая свою «удачу», смог ехать дольше и быстрее, и в итоге появился шанс на пит-стоп в режиме сэйфти-кара, который выпустили из-за аварии Логана Сарджента и Кевина Магнуссена.

Когда машина безопасности наконец забрала нового лидера, Ландо совершил единственную ошибку за день на рестарте. Ему нужно было либо стартовать на апексе фактически последнего 17-го поворота, либо медленно проехать к старт-финишной черте и затем нажать на газ, поскольку отрезок до первой зоны торможения там короткий.

Вместо этого он исполнил что-то среднее, и Ферстаппен сразу попытался с ним потолкаться – была плотная борьба за то, кто станет лидером на выезде из первого поворота. Норрис затормозил поздно, едва удержал болид на треке, а затем продемонстрировал невероятно уверенный пилотаж и выиграл с отрывом в 7,6 секунды в конце 57 круга. Команда посчитала, что темпа хватало для победы без машины безопасности, но, конечно, мы никогда это не узнаем», – написал Брандл в своей колонке.

Отец Норриса: «После 900 гонок, на которых я был, мы добрались до победы в «Ф-1». Ландо осталось стать чемпионом мира»

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