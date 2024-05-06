Фернандо Алонсо: «Нам не удалось найти рабочий вариант настроек, мы не нашли скорость, да и я лично демонстрировал не лучший пилотаж»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Майами Авто

Алонсо остался недоволен своим выступлением на Гран-при Майами.

Пилот «Астон Мартин» признал, что команде не удалось подобрать рабочий вариант настроек болида, а сам он демонстрировал далеко не лучший свой пилотаж.

«У нас были трудности на протяжении всего гоночного уик-энда. Нам не удалось найти рабочий вариант настроек болида, мы не нашли скорость, да и я лично в этот уик-энд демонстрировал не лучший пилотаж.

Я просто не сумел выжать из машины максимум ни в квалификации [к спринту], ни в спринте. Да и в основном квалификации я не смог собрать хороший круг.

Гонка прошла хорошо, но ничего особенного или запоминающегося в ней не было. Так что в следующий раз нам нужно выступить сильнее. У нас есть как взлеты, так и падения. На этапе в Майами определенно было падение. Но даже при этом мы смогли набрать два очка – и принимаем этот результат», – рассказал Алонсо.

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3 комментария
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Ответ Великий Алонсо
Фернандо, ты прикалываешься? В этот уикенд Трактор-Мартин была 9 командой по скорости, медленнее были только Заубер. И на 9 по скорости машине ты приехал 9-м, это чудо чудесное. Любой другой был бы где то 15-17, но ты выжимаешь 101% из болида.
Ну вот и Фернандо Алонсо оказывается профаном глазах великого Алонсо. Не разбирается в формуле-1 и неправильно оценил свой же пилотаж.
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