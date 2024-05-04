Риккардо впервые с 2021 года финишировал в топ-4 в гонке или спринте
Пилот «РБ» Даниэль Риккардо показал лучший для себя результат за последние годы.
Австралиец финишировал четвертым в спринте на Гран-при Майами и заработал свои первые очки в сезоне. Риккардо впервые попал в топ-4 по итогам гонки или спринта с 2021 года.
Тогда Дэн, выступавший за «Макларен», стал четвертым на Гран-при России, а этапом ранее одержал победу в Монце.
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