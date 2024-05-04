Риккардо впервые с 2021 года финишировал в топ-4 в гонке или спринте

Теги Гран-при Италии Макларен Формула-1 Даниэль Риккардо Гран-при России Гран-при Майами РБ Авто

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо показал лучший для себя результат за последние годы.

Австралиец финишировал четвертым в спринте на Гран-при Майами и заработал свои первые очки в сезоне. Риккардо впервые попал в топ-4 по итогам гонки или спринта с 2021 года.

Тогда Дэн, выступавший за «Макларен», стал четвертым на Гран-при России, а этапом ранее одержал победу в Монце.

Риккардо – главный герой спринта «Ф-1» в Майами: отбился от «Феррари» Сайнса

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий