Риккардо впервые с 2021 года финишировал в топ-4 в гонке или спринте

Пилот « » показал лучший для себя результат за последние годы.

Австралиец финишировал четвертым в спринте на и заработал свои первые очки в сезоне. Риккардо впервые попал в топ-4 по итогам гонки или спринта с 2021 года.

Тогда Дэн, выступавший за « », стал четвертым на , а этапом ранее одержал победу в Монце.

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