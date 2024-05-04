Фредерик Вассер: «Не хочу спекулировать о Ньюи, «Феррари» сосредоточена на себе»

Вассер ответил на вопрос о шансах на переход Ньюи в «Феррари».

Руководитель «Феррари» не стал подтверждать или опровергать информацию о грядущем переходе конструктора из «Ред Булл» в Скудерию.

«Пока что у нас будет в « », и я не хочу как-либо комментировать другую историю.

Надо сосредоточиться на своей работе. Борьба происходит на трассе, и важнее всего то, что случится в Майами.

Не хочу комментировать и спекулировать о Ньюи. Он покинет «Ред Булл», а мы сосредоточены на себе», – отметил Фред на .

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