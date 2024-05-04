Гельмут Марко о спринте: «Нужно хорошо стартовать, а потом атаковать по необходимости»

Марко остался доволен результатом спринт-квалификации в Майами.

Советник «Ред Булл» отметил, что теперь Ферстаппену и Пересу, которые начнут заезд с 1-й и 3-й позиции, нужно будет хорошо стартовать, и в дальнейшем контролировать ситуацию.

«Мы все слышали, как Макс сильно ругался по радио. У нас были проблемы с тем, чтобы удерживать шины «софт» в оптимальном температурном диапазоне.

Макс сделал все, что мог, и оказался заметно быстрее остальных, отрыв для этой трассы получился значительным. Перес же оказался на третьем месте – мы довольны.

В целом у нас хорошие стартовые позиции. Если старт пройдет хорошо, то Макс, как это обычно и бывает, должен будет контролировать ситуацию. Так что нужно хорошо стартовать, а потом атаковать по необходимости», – рассказал Марко.

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