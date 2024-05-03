«Макларен» предоставил только Норрису полный пакет обновлений на Гран-при Майами

Теги Макларен Формула-1 Зак Браун Ландо Норрис Гран-при Майами Гран-при Эмилии-Романьи Оскар Пиастри Авто

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун сообщил, что команде не смогла предоставить обоим пилотам все обновления на Гран-при Майами.

Приоритет получил Ландо Норрис, его напарник Оскар Пиастри опробует оставшиеся новинки на Гран-при Эмилии-Романьи.

«У Ландо полный пакет, у Оскара – половина, и баланс будет равным в Имоле.

Мы обсуждаем с обоими пилотами свои планы. Уик-энд со спринтом – это вызов, поэтому мы выбрали такую стратегию. В том числе из-за правила закрытого парка мы хотели убедиться, чтобы запасных деталей хватило обоим», – отметил Зак.

«Макларен» существенно обновил машину – в США команда привезла новое переднее антикрыло, переднюю и заднюю подвески, передний и задний воздуховоды тормозов, днище и другие элементы.

Оскар Пиастри: «Новинки должны позволить «Макларену» сделать неплохой шаг вперед»

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1 комментарий
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Вот так в команде создают иерархию - гонщик номер 1 и гонщик номер 2.
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