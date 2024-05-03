Оскар Пиастри: «Новинки должны позволить «Макларену» сделать неплохой шаг вперед»

Теги Макларен Формула-1 Гран-при Майами Оскар Пиастри Авто

Пиастри оценил перспективы «Макларена» на Гран-при Майами.

Австралиец отметил, что в «Макларене» надеются продолжить прогрессировать в том же темпе, что и в прошлом году, и продолжить сокращать отставание от лидеров «Формулы-1».

«Новинки должны позволить «Макларену» сделать неплохой шаг вперед. Понятно, что нас ждет уик-энд со спринтом, что немного осложняет задачу и выжать из новинок максимум будет непросто, учитывая то, что у команд будет всего одна тренировочная сессия. Но мы надеемся, что сможем сделать шаг вперед.

Мы стараемся двигаться по той же траектории, что и в прошлом году. Хотя понятно, что чем ближе вы приближаетесь к максимальным возможностям машины в условиях нынешнего технического регламента – тем сложнее вам прибавлять. В прошлом году, как мне кажется, обновления машины по ходу сезона сработали очень хорошо – и в этом году мы надеемся на схожий эффект», – рассказал Пиастри.

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