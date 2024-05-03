Фернандо Алонсо: «Мне всегда хотелось однажды поработать с Ньюи»

высказался о возможном переходе Ньюи в « ».

Испанский пилот отметил, что всегда относился к Ньюи с большим уважением и считает его одним из лучших, если не лучшим инженером в истории «Формулы-1»:

«Мне всегда хотелось однажды с ним поработать. Я отношусь к нему с огромным уважением. И считаю его, вероятно, лучшим специалистом в истории «Ф-1», но настоящая легенда.

Я в некотором роде польщен тем, что имею возможность находиться с ним рядом в паддоке, хоть и будучи его соперником. Но я рад, что по ходу карьеры наши пути пересеклись – я был частью его пути, а он моего, – потому что я всегда соперничал с его машинами.

Я действительно пару раз был очень близок к переходу в «Ред Булл». Мы даже несколько раз общались, потому что на тех встречах присутствовали не только Кристиан Хорнер и Гельмут Марко, иногда приходил и Эдриан. Мы всегда относились друг с другу с большим уважением – посмотрим, что теперь случится в будущем».

Алонсо спросили, что он думает о возможном переходе в «Астон Мартин»:

«Этот вопрос нужно задавать Лоренсу Строллу. Могу сказать, что мы очень довольны работой нашего технического департамента. А Эдриан – либо лучший, либо один из лучших в своем деле, но такой переход должен подходить и команде. Тут решение в большей степени зависит от Лоренса, чем от Эдриана. Как бы то ни было, сейчас мы главным образом сосредоточены на работе с нашей машиной – на Гран-при Майами нам нужно многое исправить».

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?