Фернандо Алонсо: «Мне всегда хотелось однажды поработать с Ньюи»

Теги Фернандо Алонсо Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Лоренс Стролл Авто

Алонсо высказался о возможном переходе Ньюи в «Астон Мартин».

Испанский пилот отметил, что всегда относился к Ньюи с большим уважением и считает его одним из лучших, если не лучшим инженером в истории «Формулы-1»:

«Мне всегда хотелось однажды с ним поработать. Я отношусь к нему с огромным уважением. И считаю его, вероятно, лучшим специалистом в истории «Ф-1», но настоящая легенда.

Я в некотором роде польщен тем, что имею возможность находиться с ним рядом в паддоке, хоть и будучи его соперником. Но я рад, что по ходу карьеры наши пути пересеклись – я был частью его пути, а он моего, – потому что я всегда соперничал с его машинами.

Я действительно пару раз был очень близок к переходу в «Ред Булл». Мы даже несколько раз общались, потому что на тех встречах присутствовали не только Кристиан Хорнер и Гельмут Марко, иногда приходил и Эдриан. Мы всегда относились друг с другу с большим уважением – посмотрим, что теперь случится в будущем».

Алонсо спросили, что он думает о возможном переходе Эдриана Ньюи в «Астон Мартин»:

«Этот вопрос нужно задавать Лоренсу Строллу. Могу сказать, что мы очень довольны работой нашего технического департамента. А Эдриан – либо лучший, либо один из лучших в своем деле, но такой переход должен подходить и команде. Тут решение в большей степени зависит от Лоренса, чем от Эдриана. Как бы то ни было, сейчас мы главным образом сосредоточены на работе с нашей машиной – на Гран-при Майами нам нужно многое исправить».

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?

4 комментария
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Да Фернандо....остаётся только надеяться, что в конце-концов Трактор Мартин наконец-то таки сотворят топ-болид, а не ведро середняковское, на котором ты каким-то чудом уже много много лет не теряешь мотивацию выжимать из болида 200%. Страшно представить даже, что будет, если у Алонсо будет чемпионский болид.....Фернандо настолько голоден до побед, что мне кажется он всем бы просто по несколько кругов привозил, специально бы даже заезжал на последних кругах за новыми шинами, чтобы вдобавок к 25 очкам за победу получить ещё одно очко за быстрейший круг в гонке. Алонсо бы просто жёстко всех деклассировал, настоящий маэстро автогонок, мастер высшей категории, профессионал, настоящий мужчина и боец на трассе со стальными яйцами.
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может лет после 60.....
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Да, помню рекламу ФК Сочи. "Бэкхем? Мы отказались от него!"
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