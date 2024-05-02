Фернандо Алонсо о перспективах «Астон Мартин» и «Хонды»: «Это сотрудничество даст нам преимущество, мне кажется»

Алонсо рад возможности снова поработать с «Хондой».

Пилот « » недавно продлил контракт с командой и точно будет выступать в «Формуле-1» в 2026 году – когда чемпионат перейдет на новый технический и моторный регламент.

И с 2026 года «Астон Мартин» также начнет сотрудничать с «Хондой» в качестве поставщика двигателей.

«Ну, сейчас они выигрывают чемпионат [вместе с «Ред Булл»]. Они демонстрируют дисциплинированный подход к работе и упорно трудятся – а это именно то, что и требуется для того, чтобы добиться успеха в «Формуле-1».

Понятно, что с учетом грядущего перехода на новый технический регламент никто не знает, чего именно стоит ждать от сезона-2026. Но мы в любом случае очень рады работать с «Хондой». И, как я уже говорил, наличие фактически заводского статуса у команды в данном случае, если мы говорим о поставках двигателей может сыграть значительную роль и многое изменить для «Астон Мартин» в сравнении с текущими условиями.

Так что да, сотрудничество с «Хондой» определенно является большим плюсом – и одной из причин, по которым я решил продолжить выступать в «Формуле-1» и при новом техническом регламенте. К тому же, я просто рад новой возможности поработать с «Хондой». Мне кажется, что это сотрудничество даст нам преимущество», – рассказал Алонсо.

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