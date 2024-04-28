Стефано Доменикали о переходе Хэмилтона в «Феррари»: «Я вижу в этом только позитивные стороны»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Стефано Доменикали Формула-1 Мерседес Авто

Доменикали рад переходу Хэмилтона в «Феррари».

По словам руководителя «Формулы-1», столь громкий трансфер повысит интерес к гонкам, а следить за развитием карьеры Льюиса Хэмилтона в «Феррари» будет весьма любопытно.

«Для нас, для «Формулы-1» – это были невероятные новости. Для Льюиса это будет новой возможностью, новой главой в его карьере. Новой главой это будет и для «Феррари». И все эти истории уже заставляют нас думать о сезоне-2025, хотя на самом деле сезон-2024 только начался. Как бы то ни было, я думаю, нас ждет невероятная история.

Льюису же предстоит понять менталитет Маранелло и Италии в целом. И я уверен, что ему и самому любопытно окунуться в новую атмосферу. С другой стороны, когда фигура такого уровня приходит в новую для себя команду, и эта команда – «Феррари», повышенное внимание общественности им будет обеспечено.

Шарль Леклер, как мне кажется, воспримет это как новый вызов, как стимул прибавлять и стать еще сильнее. Так что в целом я вижу в этом переходе только позитивные стороны», – рассказал Доменикали.

«Мерс» заряжает 17-летнего на смену Хэмилтону в «Ф-1»! Проигнорил Алонсо и уже тестирует в болидах Льюиса

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну вот Хэм уже готовится по полной к переходу в Феррари Леклера, привыкая сливать Расселу. На 25 год стоит запастись тройной порцией попкорна, а хэмофанам прикупить огнетушителей
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий