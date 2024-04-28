Стефано Доменикали о переходе Хэмилтона в «Феррари»: «Я вижу в этом только позитивные стороны»

Доменикали рад переходу Хэмилтона в «Феррари».

По словам руководителя «Формулы-1», столь громкий трансфер повысит интерес к гонкам, а следить за развитием карьеры в « » будет весьма любопытно.

«Для нас, для «Формулы-1» – это были невероятные новости. Для Льюиса это будет новой возможностью, новой главой в его карьере. Новой главой это будет и для «Феррари». И все эти истории уже заставляют нас думать о сезоне-2025, хотя на самом деле сезон-2024 только начался. Как бы то ни было, я думаю, нас ждет невероятная история.

Льюису же предстоит понять менталитет Маранелло и Италии в целом. И я уверен, что ему и самому любопытно окунуться в новую атмосферу. С другой стороны, когда фигура такого уровня приходит в новую для себя команду, и эта команда – «Феррари», повышенное внимание общественности им будет обеспечено.

Шарль Леклер, как мне кажется, воспримет это как новый вызов, как стимул прибавлять и стать еще сильнее. Так что в целом я вижу в этом переходе только позитивные стороны», – рассказал .

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