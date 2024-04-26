«Хоккенхаймринг» может вернуться в календарь «Ф-1» в ближайшие годы

может вновь проводиться на «Хоккенхаймринге».

Как сообщается, недавно группа частных инвесторов выкупила 75 процентов акций автодрома у города. Сделка уже была одобрена городским советом .

Отмечается, что город получил от инвесторов сумму в 5,5 млн евро. При этом новые владельцы «Хоккенхаймринга» также взяли на себя обязательство погасить имеющуюся задолженность в размере еще 20 млн евро.

В реконструкцию и развитие «Хоккенхаймринга» планируется вложить 250 млн евро – процесс займет от 5 до 10 лет. Помимо прочего, планируется строительство нового отеля и организация минимум 300 новых рабочих мест. Активная фаза работ начнется в 2025 году.

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