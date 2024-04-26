«Хоккенхаймринг» может вернуться в календарь «Ф-1» в ближайшие годы

Теги Гран-при Германии Формула-1 Хоккенхаймринг Авто

Гран-при Германии может вновь проводиться на «Хоккенхаймринге».

Как сообщается, недавно группа частных инвесторов выкупила 75 процентов акций автодрома у города. Сделка уже была одобрена городским советом Хоккенхайма.

Отмечается, что город получил от инвесторов сумму в 5,5 млн евро. При этом новые владельцы «Хоккенхаймринга» также взяли на себя обязательство погасить имеющуюся задолженность в размере еще 20 млн евро.

В реконструкцию и развитие «Хоккенхаймринга» планируется вложить 250 млн евро – процесс займет от 5 до 10 лет. Помимо прочего, планируется строительство нового отеля и организация минимум 300 новых рабочих мест. Активная фаза работ начнется в 2025 году.

Шикарные трассы простаивают без работы в «Ф-1» – они бы украсили календарь?

3 комментария
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Да и Ауди должна помочь с финансированием и тд. Им же нужен домашний гран-при как-никак.
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Хорошая ттрасса, но для современных болидов далеко не самая обгонная
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После перестройки в нулевых ужасная трасса. Классический Хокке был крут
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