«Хоккенхаймринг» может вернуться в календарь «Ф-1» в ближайшие годы
Гран-при Германии может вновь проводиться на «Хоккенхаймринге».
Как сообщается, недавно группа частных инвесторов выкупила 75 процентов акций автодрома у города. Сделка уже была одобрена городским советом Хоккенхайма.
Отмечается, что город получил от инвесторов сумму в 5,5 млн евро. При этом новые владельцы «Хоккенхаймринга» также взяли на себя обязательство погасить имеющуюся задолженность в размере еще 20 млн евро.
В реконструкцию и развитие «Хоккенхаймринга» планируется вложить 250 млн евро – процесс займет от 5 до 10 лет. Помимо прочего, планируется строительство нового отеля и организация минимум 300 новых рабочих мест. Активная фаза работ начнется в 2025 году.
Шикарные трассы простаивают без работы в «Ф-1» – они бы украсили календарь?