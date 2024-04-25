Президент ФИА бен Сулайем: «Пресса пытается расправиться, убить меня»
Президент ФИА поведал о нападках СМИ, которые он стойко выдерживает.
Мохаммед бен Сулайем сообщил, что сталкивается с негативными отзывами в прессе. По словам президента ФИА, организация продолжит прогрессировать, несмотря на трудности.
«Мы не можем прекратить развитие ФИА. Я уже говорил это и повторюсь: никому в автоспортивном мире не нужна слабая ФИА. Наша сила – их сила.
Для меня это не работа, а ответственность. Меня не назначили, а избрали для того, чтобы я делал все возможное, пытался принимать верные решения. Быть президентом не очень просто.
Это главный вызов – являться лидером. Я допускаю ошибки, но сразу же их исправляю, и это часть моего пути. Я был избран для того, чтобы сохранять и развивать автоспорт, соблюдать честность.
Я бы сказал, что без такого количества слухов интерес к «Ф-1» упал бы. СМИ должны их создавать, иначе болельщикам станет скучно.
Взять, к примеру меня. Посмотрите на меня: пресса пытается расправиться, убить меня. В этом нет необходимости, однако я сохраняю спокойствие. Когда появляются проблемы, надо их изучить. Если возникает ложь и сфабрикованные слухи… Не в нашем спорте.
В конце концов, нашему спорту нужна справедливость. Вы знаете, через что я прошел за последние два года. Каждый год все переворачивается. А потом что? Что остается от этих слухов и выдумок?
Я активен. Посмотрите на поддержку. Зайдите на сайт ФИА. Поддержка членов Федерации ошеломительная. Людям необходимо понять одну вещь: меня поставили на это место члены [ФИА] – не пресса, не пилоты, не команды «Ф-1».
Критики? Кто они? Им не хватает смелости и духу, чтобы прийти ко мне. Я способен стоять во весь рост и смотреть им в глаза. Я спортсмен на протяжении 40 лет, и есть правила, которые я уважаю. Если бы я не уважал правила, то не находился бы тут.
Я знаю, кто за этим стоит, но не могу сказать», – заявил спортивный чиновник.
В новой «Ф-1» невиданные квалобитвы за подиум – по 9 машин в полусекунде. Секрет успеха – «темная магия»!