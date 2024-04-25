Президент ФИА бен Сулайем: «Пресса пытается расправиться, убить меня»

Теги ФИА Формула-1 контент Мохаммед бен Сулайем Авто

Президент ФИА поведал о нападках СМИ, которые он стойко выдерживает.

Мохаммед бен Сулайем сообщил, что сталкивается с негативными отзывами в прессе. По словам президента ФИА, организация продолжит прогрессировать, несмотря на трудности.

«Мы не можем прекратить развитие ФИА. Я уже говорил это и повторюсь: никому в автоспортивном мире не нужна слабая ФИА. Наша сила – их сила.

Для меня это не работа, а ответственность. Меня не назначили, а избрали для того, чтобы я делал все возможное, пытался принимать верные решения. Быть президентом не очень просто.

Это главный вызов – являться лидером. Я допускаю ошибки, но сразу же их исправляю, и это часть моего пути. Я был избран для того, чтобы сохранять и развивать автоспорт, соблюдать честность.

Я бы сказал, что без такого количества слухов интерес к «Ф-1» упал бы. СМИ должны их создавать, иначе болельщикам станет скучно.

Взять, к примеру меня. Посмотрите на меня: пресса пытается расправиться, убить меня. В этом нет необходимости, однако я сохраняю спокойствие. Когда появляются проблемы, надо их изучить. Если возникает ложь и сфабрикованные слухи… Не в нашем спорте.

В конце концов, нашему спорту нужна справедливость. Вы знаете, через что я прошел за последние два года. Каждый год все переворачивается. А потом что? Что остается от этих слухов и выдумок?

Я активен. Посмотрите на поддержку. Зайдите на сайт ФИА. Поддержка членов Федерации ошеломительная. Людям необходимо понять одну вещь: меня поставили на это место члены [ФИА] – не пресса, не пилоты, не команды «Ф-1».

Критики? Кто они? Им не хватает смелости и духу, чтобы прийти ко мне. Я способен стоять во весь рост и смотреть им в глаза. Я спортсмен на протяжении 40 лет, и есть правила, которые я уважаю. Если бы я не уважал правила, то не находился бы тут.

Я знаю, кто за этим стоит, но не могу сказать», – заявил спортивный чиновник.

В новой «Ф-1» невиданные квалобитвы за подиум – по 9 машин в полусекунде. Секрет успеха – «темная магия»!

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ничего нового, хорнер тоже играет в жертву и обвиняет всех вокруг, так то араб ужасный президент фиа, скандалы сплошные, ужасное судейство, смехотворный новый регламент .
+2
-1
+1
кругом враги. Кого-то мне это очень напоминает...
+1
0
+1
и немного Тото наверное
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий