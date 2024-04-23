Стефано Доменикали о критике календаря: «Выступления в «Ф-1» не принудительные. 24 Гран-при – лучше, чем 12»

В «Формуле-1» ответили на критику напряженного календаря.

Титулованные гонщики «Ф-1», в том числе и , в последнее время критиковали перегруженное расписание – в 2024 и 2025 годах спортсмены проведут по 24 этапа.

Руководитель чемпионата , напротив, назвал такое количество уик-эндов «оптимальным».

«Я считаю, что 24 – оптимальное число этапов.

Хорошая новость в том, что в этом году мы взяли на себя ответственность как по отношению как к командам, так и к промоутерам, и объявили календарь гораздо раньше, чем обычно, чтобы все подготовились.

Был сделан шаг в направлении разбивки расписания по регионам. Мы не смогли разбить календарь полностью, однако, на мой взгляд, это шаг в верном направлении, и я им очень доволен.

Думаю, 24 – лучше, чем 12. Я говорил [с пилотами]: если хочешь гоняться, можешь делать это каждый день, если не хочешь выступать в «Формуле-1», это не принудительно.

Вопрос в уважении к болельщикам. Они хотят смотреть гонки. Это наша ответственность перед нашими фанатами, нашими спонсорами, нашими вещателями – перед всеми.

Волшебство спорта, в котором мы живем, заключается в том, что нам нужны герои, которые должны наслаждаться своим делом. И я уверен, что они наслаждаются», – заключил Доменикали в эфире Sky F1.

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