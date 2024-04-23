Стефано Доменикали о критике календаря: «Выступления в «Ф-1» не принудительные. 24 Гран-при – лучше, чем 12»

Теги Фернандо Алонсо Стефано Доменикали Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

В «Формуле-1» ответили на критику напряженного календаря.

Титулованные гонщики «Ф-1», в том числе Фернандо Алонсо и Макс Ферстаппен, в последнее время критиковали перегруженное расписание – в 2024 и 2025 годах спортсмены проведут по 24 этапа.

Руководитель чемпионата Стефано Доменикали, напротив, назвал такое количество уик-эндов «оптимальным».

«Я считаю, что 24 – оптимальное число этапов.

Хорошая новость в том, что в этом году мы взяли на себя ответственность как по отношению как к командам, так и к промоутерам, и объявили календарь гораздо раньше, чем обычно, чтобы все подготовились.

Был сделан шаг в направлении разбивки расписания по регионам. Мы не смогли разбить календарь полностью, однако, на мой взгляд, это шаг в верном направлении, и я им очень доволен.

Думаю, 24 – лучше, чем 12. Я говорил [с пилотами]: если хочешь гоняться, можешь делать это каждый день, если не хочешь выступать в «Формуле-1», это не принудительно.

Вопрос в уважении к болельщикам. Они хотят смотреть гонки. Это наша ответственность перед нашими фанатами, нашими спонсорами, нашими вещателями – перед всеми.

Волшебство спорта, в котором мы живем, заключается в том, что нам нужны герои, которые должны наслаждаться своим делом. И я уверен, что они наслаждаются», – заключил Доменикали в эфире Sky F1.

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5 комментариев
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С такой логикой можно и 36 проводить по гонке на неделю. Зрителями только не надо прикрываться, здесь исключительно денежный интерес
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>Думаю, 24 – лучше, чем 12
О, популистские лозунги пошли. Ума палата бросаться такими фразами из крайности в крайность.
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выскажу непопулярное мнение: для меня чем больше гонок тем лучше. мне плевать что кто-то из них там устает итп, также как им плевать на мои проблемы. я потребитель, и хочу смотреть больше гонок.
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Ответ GODZILLA
С такой логикой можно и 36 проводить по гонке на неделю. Зрителями только не надо прикрываться, здесь исключительно денежный интерес
В футбольных чемпионатах вон по 30, а то и по 38 матчей (без учёта кубков). Не вижу ничего зазорного в 30 этапах в год, планета большая. Только спринты избыточны.

Прикидывал уже такой календарь — начинаем в первый уик-энд марта, сразу «тройник», затем две недели отдыха, снова 3 ГП подряд, далее пауза в две недели, и так ежемесячно. 20-21 гонку провели, перерыв на весь август, вернулись по накатанной, закончили в последний уик-энд ноября. Остаётся зимняя пауза в почти три месяца.

Можно чередовать — не «тройник», а три «двойника» с двухнедельными паузами между ними, если по логистике неудобно. Просто хотя бы один уик-энд в месяц должен оставаться на отдых.

А раньше и трасс столько не было, и интернета...
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Ответ Семен Клейменов
В футбольных чемпионатах вон по 30, а то и по 38 матчей (без учёта кубков). Не вижу ничего зазорного в 30 этапах в год, планета большая. Только спринты избыточны. Прикидывал уже такой календарь — начинаем в первый уик-энд марта, сразу «тройник», затем две недели отдыха, снова 3 ГП подряд, далее пауза в две недели, и так ежемесячно. 20-21 гонку провели, перерыв на весь август, вернулись по накатанной, закончили в последний уик-энд ноября. Остаётся зимняя пауза в почти три месяца. Можно чередовать — не «тройник», а три «двойника» с двухнедельными паузами между ними, если по логистике неудобно. Просто хотя бы один уик-энд в месяц должен оставаться на отдых. А раньше и трасс столько не было, и интернета...
Нуууу 1. В футболе изначально было много матчей и лиг и кубков и сборных, теперь когда количество матчей собираются увеличивать там тоже не сильно этому рады.
2. В футбольной команде игроков от 23х и там не играют постоянные 11 игроков, ротация неизбежна. А в гонках пилоты одни и ротация только в исключительных случаях типа болезни или отстранения.
3. Подготовка к ГП начинается с четверга для пилотов а то и раньше с учётом симулятора а для команды (механики инженеры и тд) ГП начинается ещё раньше, и практически всю гоночную неделю они вдали от дома. В футболе же команда готовится к матчу в родном городе и только перед матчем (за день-два) летят на выезд.
Можно сказать почему бы не набрать запасных пилотов и удвоить штаб сотрудников но далеко не все команды вывезут такие расходы и в Ф1 останется условные 5-6 команд
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