Ландо Норрис о 24 Гран-при в сезоне: «Это нездоровая ситуация. Такой график просто вреден»

Норрис не поддерживает расширение календаря «Формулы-1».

Пилот « », обсуждая продолжающиеся эксперименты с форматом гоночного уик-энда, затронул и вопрос нагрузки на персонал команд.

«Я всегда предпочитал старый, оригинальный формат гоночного уик-энда. Это те гонки, на которых я вырос, которые мне всегда нравились.

Мне нравится сразу бросаться в бой, чувствовать это давление. Поэтому мне нравится, что в уик-энде со спринтом мы проводим всего одну пятничную практику, после чего сразу начинаем спринт-квалификацию. Мне кажется, в таких условиях у людей просто меньше шансов довести свою машину до совершенства.

Но главный вопрос в том, как такая нагрузка сказывается на механиках и инженерах. Мне кажется, что гонщикам при таком расписании живется не так уж плохо, и вряд ли нам вообще есть на что жаловаться. Проблема в сотнях механиков и инженеров, которым приходится постоянно путешествовать. Это нездоровая ситуация. Такой график просто вреден для здоровья, его нельзя поддерживать.

При этом проблема не в нас – и не нам вы должны задавать эти вопросы. Речь о том, что людям [в руководстве «Ф-1»] стоит больше заботится о других сотрудниках команд. И именно нагрузка на персонал является ограничительным фактором, потому что гонщики при желании могут ездить по трассе хоть целый день», – рассказал .

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